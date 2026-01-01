A caccia del Mondiale: Muric vuole portare il vessillo del Sassuolo in USA

E' stata una serata dolcissima quella di ieri per Arijanet Muric, a dispetto dei tre gol subiti: l'impresa della giornata l'ha firmata il Kosovo, eliminando la Slovacchia e guadagnandosi un'ancora più difficile finale per un posto ai prossimi Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Il portiere del Sassuolo è una colonna della rosa kosovara e sarà certamente protagonista anche martedì prossimo, quando la squadra balcanica cercherà un nuovo miracolo sportivo.

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Kosovo - Turchia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (Kosovo)