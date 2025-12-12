Bomber e mister Franco. Una partita ancora. Storia di calcio giovanile e provincia

Presentata in Figc l'opera di Mimmo Cacciuni Angelone

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Giocatori, allenatori, genitori e tifosi, tutti uniti dalla magia dello sport giovanile e del calcio di provincia. Sono questi gli ingredienti di 'Bomber e mister Franco - Una partita ancora', libro scritto da Mimmo Cacciuni Angelone e pubblicato da DFGlab, presentato presso la sala 'Paolo Rossi' della Figc.

"Leggere libri sullo sport ci aiuta a diffondere la dimensione culturale del mondo sportivo. Sport e cultura sono un binomio molto stretto, lo sport è cultura e questo libro assume un fascino straordinario perché è un padre che racconta alcune vicende sportive che riguardano un figlio. Dà l'esatta dimensione della responsabilità che noi abbiamo come educatori.

Il Paese ha bisogno di questa linfa vitale", le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc. Un romanzo che tratta le vicende della squadra Under 14 di Sama, paese immaginario non lontano da Roma che, però, potrebbe essere dovunque nella provincia italiana, e che attraverso il linguaggio universale dello sport analizza il rapporto tra allenatori, genitori e ragazzi, raccontando le dinamiche che ruotano attorno ad una squadra di calcio giovanile di provincia con il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, a sottolineare come "questo libro è proprio per l'amore che c'è nel calcio". Mentre l'autore del testo, Cacciuni, ricorda come "la nostra è una famiglia di baskettari, ho iniziato a frequentare il Sabazia e ho scoperto un mondo. Il calcio è la cornice, ma il quadro è lo sport di squadra. Ne è nata una storia che ha in mezzo le emozioni, partite vinte e giocate, lo sport. Per me oggi si chiude un cerchio aperto 30 anni fa grazie a un libro che è un racconto che aspira a diventare un romanzo", conclude. (ANSA).