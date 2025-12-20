Insulti a Oriali, Allegri verso una multa. Interviene anche Gravina: “Serve più educazione"

Massimiliano Allegri sarà con tutta probabilità multato per il violento attacco verbale rivolto a Gabriele Oriali durante Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa Italiana. Nel referto arbitrale non pare essere stata segnalata alcuna condotta sanzionabile, ma gli ispettori federali presenti allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh hanno dettagliato l’episodio con un rapporto preciso, visionato in tempi rapidi dalla Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè.

Le parole rivolte da Allegri al dirigente azzurro ed ex centrocampista dell'Inter – “Siediti, cogl***e. Idiota. Leccac***” – sono finite sotto i riflettori. Il Napoli ha stigmatizzato l’accaduto con un comunicato ufficiale, sottolineando come tutto si sia svolto sotto l’occhio delle 33 telecamere impiegate nella produzione televisiva dell’evento. Dal Milan, tutto sommato, minimizzano e ritengono la polemica parte della strategia per alzare la tensione, in vista della volata scudetto. Ora si aspetta il Giudice Sportivo: come detto, una sanzione pecuniaria è pressoché certa.

Sul caso è intervenuto anche il presidente federale Gabriele Gravina, che ha condannato il gesto da un punto di vista etico e culturale. "Dobbiamo ritrovare il senso dell’educazione. Pensare che alzare la voce possa condizionare le decisioni arbitrali è una sconfitta per tutto il calcio italiano", ha dichiarato a margine dell'ultimo consiglio federale tenuto a Roma.