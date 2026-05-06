Non solo Brescia e Inter. Le altre squadre della sua carriera salutano Evaristo Beccalossi
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La vita calcistica di Evaristo Beccalossi, scomparso oggi all'età di 69 anni, è stata legata in particolare alle maglie del Brescia, squadra della città in cui era nato, e dell'Inter, il club con il quale ha raggiunto i suoi maggiori successi.
Nel suo percorso nel mondo del pallone, però, Beccalossi ha vissuto anche altre esperienze. Come quella durata appena una stagione, la 1984/1985, con la Sampdoria, oppure quella del torneo successivo col Monza. E a seguire anche quelle con Barletta e Pordeone, sempre da calciatore, oppure quella a Lecco da presidente fra il 2014 e il 2016.
Tutti club che nel giorno del suo addio hanno deciso di ricordarlo con dei post sui propri canali social:
SAMPDORIA
MONZA
LECCO
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