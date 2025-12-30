Il mercato cambierà la lotta Scudetto? Galli: "Le 4 in vetta hanno già squadre fatte"

Arriva il mercato di gennaio: la prossima giornata di campionato si giocherà in coincidenza con l'apertura della sessione invernale dei trasferimenti. Ma come cambieranno le cose in vetta dopo il mercato di riparazione?

L'agente sportivo Giuseppe Galli è intervenuto a Stile TV per parlare degli azzurri. Ecco le sue parole riprese da Napolimagazine.com a partire dalle operazioni delle quattro squadre in vetta, che potrebbero cambiare gli equilibri della lotta Scudetto: “Nel mercato di gennaio se capita un’occasione l’operazione si fa, ma cambiare tanto per cambiare non vale la pena anche perchè il gruppo per tutte e 4 le squadre di vertice c’è e conviene restare così. Certo, magari a qualcuna manca qualcosa, ma credo che tutte e 4 possono provare a vincere lo scudetto così come sono fatte".

Galli si è soffermato poi su Milan, Juventus ed Inter: "Ad esempio ero convinto, quando vinse il Milan, che vincesse l’Inter lo scudetto, ma il calcio è fatto di occasioni e la grande squadra è quella che non se la fa scappare. Quando sei in alto, a pochi punti di distanza, le situazioni sono imprevedibili e le partite cambiano per episodi. Il dna della Juventus dice che se arriva seconda ha fallito, ma diciamo che l’arrivo di Spalletti ha motivato i giocatori".

In merito alla squadra di Conte, ha poi aggiunto: "I miei colleghi hanno sempre parole giuste per i giocatori degli altri per cui non mi esprimo su Lucca, ma solo perché sono corretto. De Laurentiis ha i suoi modi, ma è uno dei pochi presidenti che sa far calcio. Tante cose che dice le condivido, ma va oltre nei modi, anche se ha ragione. E’ un presidente in gamba, ha fatto molto bene a Napoli, sta lavorando bene e sceglie allenatori validi. E, ultimamente, lascia anche fare. Chi prende Conte, sa che deve dargli spazio, è un bel binomio Conte-De Laurentiis che può far solo bene. Manna è molto bravo a gestire le situazioni per cui a Napoli ogni pezzo è al posto giusto".