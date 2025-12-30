TMW News Ammucchiata in vetta. Roma almeno da Champions

Nel corso del TMW News di oggi si passano in rassegna tanti temi a partire dalla lotta scudetto ma prendendo in esame anche i vari possibili colpi di questo calciomercato che sta per aprire i battenti. in collegamento ci sarà Luigi Garzya, ex calciatore di Lecce, Roma e Torino. Con lui parleremo anche della squadra di Gasperini. ieri protagonista della vittoria con il Genoa.

Rilancio Roma

"Dobbiamo essere contenti, sono tre punti importanti che ci riportano al quarto posto a 33 punti. La classifica - ha detto il tecnico giallorosso - si è un po' spaccata, abbiamo un buon vantaggio con quelle dietro, Bologna e Como. Da domani penseremo alla prossima: sarà emozionante il ritorno a Bergamo, ho vissuto qualcosa di straordinario, rivedere gente che mi ha voluto bene... Ma sono contento, qui sto bene, mi hanno accolto tutti bene. Sarà una gara importante, ma il ritorno è piacevole. Tornando alla partita con il Genoa, dovevamo finire senza subire gol e l'abbiamo preso facilmente. Dybala è stato straordinario a sinistra: è limitante per i giocatori farli stare solo in una zona. Sennò sono troppo scontati, non hanno dato grandi risultati giocando solo su un lato di campo".

