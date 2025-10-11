Assenza pesante per Gattuso in Italia-Israele: Alessandro Bastoni non ci sarà
Alessandro Bastoni salterà Italia-Israele di martedì 14 ottobre. Il difensore centrale dell’Inter, diffidato, è infatti stato ammonito pochi minuti fa nella gara con l’Estonia.
Un problema in più per il ct Gennaro Gattuso, che nel reparto arretrato deve fare già a meno di Buongiorno: Gabbia e Mancini si giocheranno il posto per affiancare Calafiori in difesa nella partita in programma a Udine, a meno di un ritorno alla retroguardia a tre che sembrava nelle idee del tecnico ma a questo punto diventa meno probabile.
