Rimini, arrivato anche il secondo bonifico: ora si può procedere alla cessione a Di Matteo
In casa Rimini sembra essere arrivato un nuovo spiraglio di luce sul fronte societario. Sarebbe infatti arrivato anche il secondo bonifico a saldo del debito del Rimini nei confronti dell’ex presidente Alfredo Rota. Con l’arrivo dei 220mila euro complessivi dunque dovrebbe scattare il dissequestro delle quote che permetterà di concludere il passaggio societario dopo il preliminare firmato nelle scorse settimane.
Nicola Di Matteo dunque si appresta a diventare il nuovo proprietario del club romagnolo mettendo così la parola fine alla gestione della Building Company di Giusy Anna Scarcella e aprire un nuovo corso che, si augurano nella piazza, sia meno complicato e difficoltoso di quello che sta per chiudersi.
Dopo le comunicazioni del Tribunale in merito i prossimi passi saranno il dissequestro delle quote e poi l’appuntamento dal notaio per mettere nero su bianco il passaggio di proprietà.