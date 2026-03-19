Non solo Vicario: dai due big di Premier League a Lunin, ecco i portieri che piacciono all'Inter

L’Inter guarda avanti e inizia a pianificare il futuro tra i pali. Con Yann Sommer in scadenza il 30 giugno e senza segnali di rinnovo, la dirigenza nerazzurra sta valutando diverse soluzioni per la prossima stagione. Il nome che resta in cima alla lista è quello di Guglielmo Vicario, protagonista in Premier League con il Tottenham e da tempo apprezzato ad Appiano Gentile.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo dell’ex Empoli convince per caratteristiche tecniche ed esperienza, oltre che per una valutazione ritenuta sostenibile. Vicario ha un contratto fino al 2028 e il costo dell’operazione viene stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra considerata accettabile per un ruolo così delicato. La stagione complicata degli Spurs potrebbe inoltre favorire l’eventuale trattativa estiva.

L’Inter, però, non vuole farsi trovare impreparata e sta raccogliendo informazioni anche su alternative di livello. Tra queste c’è Andriy Lunin, attuale vice di Courtois al Real Madrid, ritenuto un’opzione interessante sia per il costo del cartellino sia per l’ingaggio più contenuto rispetto ad altri portieri della Premier League come Alisson o Emiliano Martinez.

Il club ragiona anche sulla situazione del secondo portiere. In caso di addio di Josep Martinez, condizionato da problemi personali, non è escluso che possa riaprirsi uno spiraglio proprio per Sommer, che a 37 anni potrebbe valutare una permanenza con un ruolo diverso. La sensazione, però, è che il nuovo ciclo tra i pali sia già iniziato.