Elezioni FIGC, Malagò e l'ipotesi ineleggibilità: "Non sono preoccupato, fatte verifiche"

Giovanni Malagò tira dritto nella corsa verso la presidenza della FIGC. L’ex numero uno del CONI, a oggi solo potenzialmente candidato alla successione a Gabriele Gravina, nelle ultime ore è stato raggiunto da alcune indiscrezioni in merito a una sua presunta ineleggibilità. Una questione in realtà non troppo fondata - come vi abbiamo spiegato - e che non pare preoccupare il diretto interessato, che al Corriere della Sera avrebbe confidato di “non essere minimamente preoccupato, dopo attente verifiche di ogni tipo”.

La presunta ineleggibilità di Malagò deriverebbe dal passaggio da presidente del Coni a quello della Figc, che secondo una lettura, per lo più governativa, sarebbe contraria alle disposizioni che regolano il lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Un’interpretazione smentita dall’Anac, l’authority competente in materia, e che peraltro non era stato nemmeno accennata quando, nel 2013, Gianni Petrucci fece un percorso analogo, dal Coni alla Figc.

Malagò, già certo dell’appoggio di Serie A e delle associazioni di calciatori e allenatori (48% dei voti totali), ha incontrato nella giornata di oggi i club di Lega Serie B (che vale il 6%), dopo il suo potenziale sfidante Abete. A breve le sue dichiarazioni e altri aggiornamenti.