Napoli, torna Di Lorenzo? Il capitano verso un posto da titolare, tre mesi dopo l'ultima volta
Oltre tre mesi dopo, Giovanni Di Lorenzo è pronto a fare il suo rientro in campo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli ritroverà infatti il capitano, da titolare, nella prossima di campionato con il Bologna.
Di Lorenzo, che è già andato in panchina nell’ultimo turno con il Como, non gioca dal 31 gennaio, quando la squadra di Antonio Conte superò 2-1 la Fiorentina. Poi l’infortunio, il crollo del Napoli e anche la mancata partecipazione agli spareggi che hanno portato la Nazionale italiana a non partecipare nuovamente ai Mondiali.
Ora, il percorso di recupero sembra definitivamente compiuto: Conte potrebbe infatti schierare il difensore da capitano. Appuntamento, per la sfida con i rossoblù di Vincenzo Italiano, a lunedì 11 maggio alle 20.45.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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