Lazio, svelata la divisa per la finale di Coppa Italia: "Una maglia da collezione per un momento importante"
Da oggi è in vendita la maglia della finale di Coppa Italia della Lazio, che ha pubblicato anche le prime immagini della divisa con cui tenterà l'assalto al trofeo nell'atto conclusivo contro l'Inter del 17 maggio.
👕 Disponibile ora la maglia della finale di Coppa Italia Frecciarossa!— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 6, 2026
➡️ https://t.co/lNn4FnyYp7 #LazioInter #AvantiLazio pic.twitter.com/t1XVMFCKWh
Questa la descrizione della divisa sul sito ufficiale del club: "La maglia home ufficiale 25/26 in versione esclusiva Finale Coppa Italia rappresenta un pezzo unico per ogni tifoso biancoceleste. Questa divisa da gara si distingue per i dettagli commemorativi che celebrano la partecipazione alla finale. Una maglia da collezione che testimonia un momento importante nella storia della società.
Dettagli prodotto:
- Vestibilità standard
- Patch finale Coppa Italia applicata sul fronte
- Patch Coppa Italia applicata sulla manica destra
- Crest del club in silicone 3D, loghi Mizuno e dettagli applicati a caldo
- Parte frontale e maniche in 100% poliestere riciclato, con retro in mesh 100% poliestere".
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