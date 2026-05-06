TMW Juventus, sondaggio per Nico Paz. Ma ora il suo futuro è fra Real Madrid e Como

La Juventus ha chiesto informazioni per Nico Paz. Il trequartista è attualmente di proprietà del Como, ma il Real Madrid ha già fatto sapere di volerlo riscattare pagando 9 milioni di euro nella prossima estate. Traduzione: diventerà un nuovo calciatore dei Merengues, anche se poi non è detto che debba rimanere per forza in Spagna.

Certamente verrà valutato, anche se la presenza sulla trequarti è davvero importante. Fra Vinicius Jr, Rodrygo, Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Arda Guler e Jude Bellingham, ecco che qualcuno dovrà salutare per lasciare spazio a Nico Paz. Forse anche per questo nei giorni scorsi in diversi si sono sbilanciati sulla speranza di mantenerlo a Como anche nella prossima annata. "ACome è accaduto a marzo e aprile della passata stagione - ha detto Carloalberto Ludi, ds comasco - in cui veniva detto che Nico Paz doveva andare al Real Madrid, è lo stesso tormentone adesso. Non possiamo controllare la volontà degli altri e prevedere il futuro, però siamo pronti logicamente nel caso a lavorare sul mercato qualora lui non ci fosse, ma contiamo e speriamo che lui sia ancora al centro del progetto".

Così la sensazione è che, almeno per ora, non ci siano spazi per voli pindarici fuori da Real Madrid o Como. La Juventus è avvisata e sa che dovrà eventualmente aspettare, oltre al fatto che l'Inter sta seguendo da molto tempo l'evoluzione.