Norvegia a un passo dal Mondiale. Haaland trascinatore, i suoi numeri sono pazzeschi

La Norvegia affronterà stasera l’Estonia nella sfida che potrebbe essere decisiva per la sua qualificazione al Mondiale 2026. La formazione scandinava potrà contare come sempre sulla sua arma più letale: Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City è sinonimo di gol e anche in questa stagione sta mantenendo la sua fama, sia in Premier League che con la maglia della nazionale. In totale conta già 30 reti in 20 partite, di cui 11 realizzate con la Norvegia in appena cinque presenze.

Haaland ha segnato in tutte le gare di qualificazione e guida la classifica dei marcatori con un impressionante bottino di 12 gol, otto dei quali messi a segno negli ultimi due incontri, contro Moldavia e Israele. Ora, il bomber dei Citizens sogna di disputare il primo Mondiale della sua carriera e di continuare a migliorare il suo record incredibile: 51 gol in 46 partite con la selezione norvegese.

Leader del Gruppo I, la Norvegia punta a conquistare il pass diretto per il Mondiale, ma per festeggiare stasera deve battere l’Estonia e sperare in un passo falso dell’Italia, attualmente seconda, contro la Moldavia. In caso di sconfitta degli azzurri, la squadra di Solbakken staccherebbe il biglietto per la competizione, a cui la Norvegia manca dal lontano 1998. Il CT, protagonista proprio di quella generazione, ha spiegato le differenze tra le due epoche: "La squadra degli anni ’90 era molto equilibrata, soprattutto in difesa. Sapevamo che segnando un gol avevamo grandi possibilità di vincere. Oggi, invece, i nostri giocatori devono rischiare di più: sono mentalmente preparati per un calcio offensivo, hanno bisogno di quella libertà".