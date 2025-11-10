Scarpa d'Oro, Haaland è già in testa con 28 punti. Kane torna al gol, si ferma Mbappé

Erling Haaland non smette di segnare. Con il gol realizzato nel trionfo del Manchester City contro il Liverpool, il bomber norvegese ha raggiunto quota 14 gol in Premier League e ora è in testa alla classifica della Scarpa d’Oro insieme a Darko Lemajic, attaccante serbo del RFS (Lettonia), autore di 28 reti (28 punti, coefficiente 1).

Alle loro spalle, Kane e Mbappé condividono il quinto posto insieme a Klaemint Olsen (NSÍ Runavík, Isole Fær Øer). Il podio per ora è chiuso dalla strana coppia formata da due giocatori del campionato svedese: August Priske (Djurgardens) e Ibrahim Diabate (GAIS), che hanno 27 punti in classifica grazie alle 18 reti messe a referto e al coefficiente di 1,5 garantito all'Allsvenskan.

Per trovare gli altri big bisogna scendere diverse posizioni: Joaquin Panichelli dello Strasburgo ha 18 punti, Mason Greenwood (OM), Igor Thiago (Brentford) ed Esteban Lepaul (Angers/Rennes) invece "solo" 16 e precedono Julian Alvarez (Atletico Madrid) e Robert Lewandowski (Barcellona), entrambi a 14. Ancora più attardati i due capocannonieri della Serie A: Hakan Calhanoglu e Riccardo Orsolini hanno realizzato 5 gol a testa e quindi hanno conquistato per ora 10 punti. Ricordiamo che le cinque maggiori leghe europee possono beneficiare del coefficiente più alto (2).