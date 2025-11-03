Nuova carica per Chiellini, ore calde a Firenze, parla Conte: le top news delle 13

Giorgio Chiellini entra nel consiglio federale della FIGC in quota Lega Serie A. L’attuale Director of Football Strategy della Juventus prende il posto di Francesco Calvo, dimessosi dopo l’addio al club bianconero. Completa così il gruppo dei rappresentanti della massima serie insieme a Lorenzo Simonelli (presidente e componente di diritto), Giuseppe Marotta (Inter) e Stefano Campoccia (Udinese). Si sono invece defilati Giovanni Carnevali (Sassuolo) e Saverio Sticchi Damiani (Lecce), che hanno avallato l’elezione dell’ex capitano azzurro.

Intanto, in casa Napoli, Antonio Conte ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. "Siamo qua per parlare di Champions, il campionato mettiamolo in un cassetto", ha detto il tecnico azzurro, che ha aggiornato sulle condizioni di Spinazzola e Gilmour: "Niente lesioni muscolari, solo infiammazioni pubiche. Valuteremo con calma". Sull’avversario: "Hanno segnato cinque gol al Galatasaray, dovremo stare attenti. Mi basta vincere di un gol, che sia 1-0 o 4-3".

Ore calde infine al Viola Park, dove la Fiorentina è riunita dopo la sconfitta contro il Lecce che ha acuito una crisi profonda. Sei ko nelle prime dieci gare e nessuna vittoria hanno spinto la società a riflettere sul futuro di Stefano Pioli. L’allenatore ha escluso le dimissioni, ma il club tratta una separazione consensuale: proposta di buonuscita pari a un anno di contratto su tre, al momento rifiutata dal tecnico.