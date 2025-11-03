Lazio, Fabiani: "Dobbiamo fare risultato a tutti i costi per accorciare la classifica"

Angelo Fabiani, ds della Lazio, parla ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla discesa in campo contro il Cagliari: "Quella di stasera è una partita molto difficile, il Cagliari è una ottima squadra e ci sarà da battagliare, noi dobbiamo fare risultato a tutti i costi per accorciare la classifica. Tornare in zona Europa? L'anno scorso siamo stati a lungo in zona Champions..."