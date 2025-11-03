Real Madrid, Huijsen: "Grato a Juve e Roma. Hanno deciso loro di lasciarmi partire"

Siamo alla vigilia della sfida che il Real Madrid affronterà domani sera contro il Liverpool di Arne Slot, ad Anfield Road. Il difensore dei blancos, Dean Huijsen, ha parlato in conferenza stampa al fianco del suo allenatore, Xabi Alonso.

Fra le sue parole, il centrale ha parlato anche della sua crescita avuta nel campionato italiano e della partenza dall'Italia: "In Italia ho imparato a difendere bene. Sono molto grato alla Juventus ed alla Roma. Lasciarmi andare senza problemi è stata una loro decisione. Mi sono divertito molto in entrambi i club".

Sui primi mesi al Real Madrid poi, ha spiegato: "Mentalmente sto molto bene, sono molto felice di essere qui... Spero di portare tanta gioia ai tifosi del Real Madrid".

A proposito delle scuse di Vinicius nello spogliatoio dopo la scenata fatta in seguito alla sostituzione nel Clasico, decisa da Xabi Alonso, Huijsen stigmatizza il tutto: "A dire il vero, la stampa ha scritto molto e voi avete fatto un gran parlare di qualcosa che poi non era poi così grave. Lui si è scusato, tutto qui. Sono cose che succedono nel calcio".

Sulla coppia con Militao: "È un difensore centrale molto completo e anche fuori dal campo è una brava persona. Andiamo molto d'accordo". Poi sull'interesse del Liverpool per lui in estate, va in dribbling: "Il Real Madrid è un sogno e, naturalmente, volevo giocare per la squadra migliore del mondo. Mi inserisco bene nelle idee di Xabi e nel piano del club. Sono molto felice".