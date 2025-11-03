Cagliari, Angelozzi: "Crediamo in ciò che facciamo, Deiola sta tornando"
Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Lazio-Cagliari.
IL MOMENTO -"Non abbiamo fatto risultato nelle ultime partite, ma nel gioco la squadra si è espressa sempre bene, siamo fiduciosi. Fuori casa abbiamo fatto sempre punti, contro Inter e Bologna abbiamo perso perché abbiamo trovato due squadre in forma. Crediamo in quello che stiamo facendo, veniamo a Roma per giocarcela, la prossima settimana andiamo a Como e vedremo di che pasta siamo fatti".
GLI INFORTUNATI - "Stanno recuperando, ad esempio Deiola sta tornando, gli altri stanno proseguendo il lavoro di recupero. Pian piano li recuperiamo tutti, Mina è tornato, l'unico che non vedremo per un po' è Belotti".
