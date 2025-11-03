Marotta: "Sarà un campionato avvincente fino alla fine". Poi si proietta al Kairat Almaty

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Radio TV Serie A al termine dell'assemblea di Lega tenuta oggi a Lissone. Partendo dalla nomina di Chiellini a Consigliere Federale: "Conosco molto bene Giorgio, lo stimo altrettanto perché è un ragazzo molto aperto ad apprendere. È laureato, è una persona molto in gamba, per cui questo è un nuovo ruolo che fa per la prima volta, ma sono certo che porterà la sua esperienza e il suo apporto in modo positivo".

Ci sono davvero tre o quattro squadre di Serie A in lotta per lo Scudetto?

"Sì, noto che appunto, soprattutto quest'anno, c'è una griglia di squadre che si assomigliano anche come forza e quindi credo che sarà un campionato avvincente fino alla fine; forse è ancora presto però questo depone favorevolmente perché c'è appunto un insieme di squadre che possono lottare assolutamente per il titolo".

Mercoledì in Champions sfiderete una squadra inusuale come i kazaki del Kairat Almaty.

"Sulla carta il Kairat sembra una squadra molto abbordabile. In realtà le partite di Champions sono tutte difficili. Per loro è la partita della vita e noi dobbiamo essere bravi nel capire questa tipologia di partita. E soprattutto dobbiamo ottenere l'intera posta, quindi vincere per fare classifica, per mettere fieno in cascina, perché poi i prossimi turni saranno molto impegnativi".