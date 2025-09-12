Nuova vita di Soulé alla Roma: "Mi trovo bene con Gasp. Il suo gioco aiuta noi attaccanti"

Com'è cambiata la prospettiva di Matias Soulé. A gennaio scorso sembrava sul punto di partenza, chiuso dalla presenza ingombrante di Paulo Dybala e con un minutaggio ridotto ai minimi termini. L'argentino però alla fine è rimasto, Ranieri gli ha dato fiducia, e nella seconda parte di stagione è diventato uno dei protagonisti della cavalcata dei giallorossi.

Quest'anno sembra aver ripreso da dov'era rimasto, siglando il gol vittoria contro il Pisa alla seconda giornata di campionato e ritagliandosi sempre più spazio.

Anche domenica, nel lunch match delle 12:30 contro il Torino, Soule dovrebbe partire dal primo minuto e oggi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "All'inizio pensavo che sarebbe stato più difficile adattarmi alle nuove richieste del Mister ma adesso devo dire che mi sto trovando molto bene. Con Gasperini mi trovo bene, ci chiede di giocare rivolti verso la porta e di far girare tanto la palla. Mi piace il suo gioco perché più stiamo in area e più riusciamo a creare: è un aspetto fondamentale, non solo per me ma in generale per tutti gli attaccanti della squadra".