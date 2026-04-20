Nuovo ds, nuovo staff medico e ruolo da manager: le tre condizioni poste da Gasperini alla Roma

Mister Gian Piero Gasperini ha posto delle condizioni precise per restare alla Roma anche nella prossima stagione. Lo ribadisce questa mattina il quotidiano Il Messaggero, secondo il quale il tecnico giallorosso innanzitutto non intende avere più rapporti lavorativi con Claudio Ranieri e chiede di confrontarsi con un nuovo direttore sportivo. La seconda condizione è che vuole un nuovo staff medico e tecnico, che ad oggi è in parte composto da uomini di fiducia di Ranieri, ai quali è stato rinnovato il contratto a inizio anno.

La medesima fonte parla anche di un'altra condizione, ovvero il ruolo di manager all'inglese che vorrebbe assumere lo stesso Gasperini. Detto in altre parole: l'ex Atalanta vuole essere libero di decidere strategie e acquisti in prima persona, e l'ha ribadito nella call della scorsa settimana pure ai Friedkin. La palla ora è dunque alla società, che dovrà decidere se seguire o meno il percorso tracciato dall'allenatore.

Per farlo contento servono almeno tre-quattro acquisti, titolari, oltre a ripartire ovviamente dalla struttura della squadra attuale senza perdere i calciatori migliori in estate. Il futuro di Gasperini nella capitale non è mai stato così in discussione: se i Friedkin accettano, si andrà avanti insieme con lo stesso obiettivo; altrimenti, occhio alle sirene estere, che stavolta il 68enne potrebbe decidere di ascoltare.