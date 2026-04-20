Roma, Gasperini fra presente e futuro: il tecnico giallorosso chiede ai Friedkin garanzie

Continua a tenere ballo in casa Roma il futuro di Gian Piero Gasperini. La stagione ancora non è finita ma si parla molto delle polemiche scoppiate nelle settimane scorsa con il senior advisor Claudio Ranieri e delle dichiarazioni di quest'ultimo. L'allenatore al termine della gara contro l'Atalanta aveva così parlato della situazione: "Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella. Abbiamo 5 partite per raggiungere il nostro traguardo, è un percorso che abbiamo fatto molto bene, abbiamo 4 punti di vantaggio su una squadra come l'Atalanta. Quel che sarà fra un mese si affronterà a fine campionato".

E ovviamente il futuro potrebbe essere in bilico. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per restare Gasperini avrebbe chiesto ai Friedkin delle garanzie. La prima riguarda il calciomercato. Il mister infatti vorrebbe una sessione di trattative molto ambiziosa con diversi innesti che possano andare a rinforzare l'organico a disposizione.

La seconda riguarda Ricky Massara. L’allenatore infatti preferirebbe un altro direttore sportivo al posto dell’ex Milan con cui non è scattata la vigilia. La terza sarebbe poi quella di non aver più alcun rapporto con Claudio Ranieri ed infine chiederebbe più fiducia nel suo programma di lavoro: ovvero assecondarlo sulle scelte anche dello staff tecnico, Gasp è abituato a lavorare con pochi collaboratori.