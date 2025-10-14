Nel radar della Serie A - Kevin Martins, il figlio di Oba Oba sfreccia in Riviera

C'è un cognome pesante e ingombrante che si muove sul fronte d'attacco della Sambenedettese: Kevin Martins. Classe 2005, figlio dell'ex bomber nerazzurro, Obafemi "Oba Oba" Martins, in estate è passato in prestito dal Monza (che lo ha blindato fino al 2028) alla Sambenedettese.

Le qualità: il talento e la velocità ereditati dal padre

Kevin Martins gioca prevalentemente come ala destra o attaccante esterno, ma possiede le qualità per agire su tutto il fronte offensivo. Non a caso, la sua dote più lampante è la velocità pura, un marchio di fabbrica che lo accomuna al padre e che sfrutta per puntare l'uomo e creare superiorità numerica. Dotato di un ottimo piede destro, è il prototipo del giocatore moderno che parte largo per convergere verso la porta.

Nonostante sia ancora in fase di maturazione tattica, il suo potenziale ha convinto il Monza a puntare forte su di lui: nella scorsa stagione ha già assaggiato il calcio che conta, collezionando 9 presenze in Serie A e un assist con la maglia biancorossa.

Il percorso: dal Monza alla Sambenedettese per crescere

Il passaggio alla Sambenedettese, dopo aver militato nei settori giovanili di Inter e Milan, è un passo cruciale. L'ambiente caldo di San Benedetto del Tronto e la fisicità della Serie C rappresentano l'esame finale prima di poter ambire ad un futuro in Serie A. Il prestito è un banco di prova per sviluppare la continuità e l'efficacia sotto porta. La Samb si è assicurata un talento cristallino con margini di crescita elevatissimi, ma l'aspettativa è che Martins sappia scrollarsi di dosso il peso del suo cognome e dimostri di essere molto più di un "figlio d'arte", diventando il protagonista atteso nel progetto della squadra marchigiana.

Kevin Martins, la sua scheda

Nato il: 31 gennaio 2005

Nazionalità: italiano

Posizione: attaccante

Piede: destro

Squadra attuale: Sambenedettese

Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2028 (Monza)