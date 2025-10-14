Nel radar della Serie A - Thomas Berenbruch, il metronomo nerazzurro pronto per i grandi

Il progetto dell'Inter U23 in Serie C ha un obiettivo chiaro: formare i campioni del futuro. Tra i talenti più cristallini chiamati a fare il salto c'è Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 che, a 20 anni, si è imposto come l'anima della Primavera nerazzurra e ora è pronto a scalare le gerarchie del calcio professionistico. Milanese di nascita e con passaporto italiano, Berenbruch è uno dei gioielli che il club ha voluto blindare con un contratto a lunga scadenza, scommettendo sul suo arrivo in prima squadra e, di conseguenza, nella massima serie.

Le qualità: regista e gol decisivi

Berenbruch è un centrocampista centrale che coniuga tecnica e concretezza. Il suo piede mancino è educato e lo rende un efficace regista in fase di impostazione, ma la sua dote più sorprendente è l'incisività in zona gol. Nonostante giochi in mediana, ha dimostrato un feeling eccezionale con la rete, collezionando un alto numero di marcature e assist nel settore giovanile. Questa capacità di inserirsi e concludere lo rende un giocatore moderno, spesso paragonato per dinamismo e propensione offensiva a centrocampisti di alto livello. È un elemento decisivo sia in fase di recupero palla che in ripartenza.

Il percorso: Dalla Primavera alla prova del professionismo

Cresciuto interamente nel settore giovanile nerazzurro, Berenbruch ha vinto il campionato Primavera 1, affermandosi come uno dei pilastri della squadra. Il suo talento è stato premiato con le prime convocazioni in Prima Squadra, dove ha avuto l'opportunità di esordire in Champions League e in Coppa Italia, un segnale inequivocabile della stima di cui gode nel club. Con il passaggio all'Inter U23 in Serie C, inizia ora la vera "prova del professionismo": un banco di prova ideale per sviluppare la sua fisicità e il suo approccio tattico contro avversari più esperti, anche al momento è fermo ai box per infortunio L'Inter ha già mostrato di credere ciecamente in lui, offrendogli un contratto fino al 2029. Ora tocca a Berenbruch dimostrare in Serie C di meritare presto la chiamata definitiva per San Siro.

Thomas Berenbruch, la sua scheda

Nato il: 31 maggio 2005

Nazionalità: italiana

Posizione: centrocampista

Piede: sinistro

Squadra attuale: Inter

Scadenza: 30 giugno 2029