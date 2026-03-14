Nuovo stadio Roma, ass. urbanistica: "Convinti che a inizio 2027 si poserà la prima pietra"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma Maurizio Veloccia ha parlato del nuovi stadio della Roma: "Dobbiamo pensare ad un grande compendio verde di 15 ettari che comprende il nuovo stadio giallorosso, le aree limitrofe con piazze e vie alberate e pedonalizzate: all’interno ci sarà un parco di 7 ettari con alcune parti boscate e altre attrezzate. Quest’area, è vero, aveva parti verdi, oggetto di polemica e disinformazione, non però fruibili e purtroppo accompagnate da abusi, occupazioni, baracche e fenomeni di prostituzione".

Infine sui prossimi step: "Abbiamo dato le chiavi del progetto al tavolo tecnico con gli enti coinvolti che durerà qualche mese. Approvato il progetto definitivo in sede regionale, ci saranno poi la stipula della convenzione urbanistica e la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Dopodiché siamo convinti che a inizio 2027 si poserà la prima pietra".