Roma, i dettagli dell'accordo con il nuovo sponsor: le cifre e la durata del contratto

La Roma ha ufficializzato una nuova partnership commerciale destinata a incidere in modo significativo anche sui conti del club. Nella mattinata di ieri, al Salone delle Colonne in Piazza Guglielmo Marconi, è stato presentato l’accordo con il nuovo sponsor Eurobet.live, piattaforma dedicata a livescore e statistiche sportive. All’evento erano presenti, tra gli altri, Claudio Ranieri, Federico Massara, Gian Piero Gasperini e l’intera squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’intesa avrà una durata fino al termine della stagione 2028/2029 e garantirà alla società un introito complessivo di circa 50 milioni di euro. Una parte della cifra, circa 8 milioni, entrerà subito nelle casse giallorosse e sarà particolarmente utile in vista delle scadenze legate al Fair Play finanziario UEFA del 30 giugno. Il nuovo sponsor comparirà già sulla maglia a partire dalla prossima gara contro il Como.

Soddisfatto Gasperini, che ha commentato così l’intesa: “Questo sponsor rende le maglie ancora più belle di quanto già lo siano. Sappiamo quanto sia importante avere al nostro fianco un partner prestigioso, sia per l’investimento che per la nostra società. È un momento decisivo della stagione e speriamo che sia anche fortunato”.

Sulla stessa linea Ryan Friedkin: “Con Eurobet.live vogliamo sviluppare iniziative digitali per coinvolgere sempre di più i tifosi, creando nuovi modi per connettersi con il club”. Una partnership che unisce ambizioni sportive e strategie economiche.