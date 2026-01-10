Oggi alle 18 nuovo appuntamentao con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Angelo Di Livio. Riflettori puntati sulla 20ª giornata di campionato. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche un’intervista esclusiva a Moreno Torricelli.

ocus sul match scudetto di domani sera Inter-Napoli. Approfondimento anche sulla sfida tra Fiorentina e Milan. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati il futuro di Frattesi, la questione attaccanti con Zirkzee, Raspadori, Chiesa e Lucca. E poi tutto sui rinnovi di Maignan, Yildiz, Pellegrini e Vlahovic.