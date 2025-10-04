Koopmeiners, troppe occasioni fallite. Adesso anche Koeman si dimentica di lui

Cosa succede a Teun Koopmeiners? La domanda più gettonata tra i tifosi della Juventus a un mese e mezzo dall'inizio della stagione resta ancora senza risposta. Dopo una stagione in cui s'è detto e ripetuto che il problema principale del centrocampista olandese era l'ambientamento e poi l'allenatore, ecco che l'arrivo di Igor Tudor e una concorrenza piuttosto ridotta in mezzo al campo avrebbe dovuto aprirgli le porte del riscatto. E invece no, almeno per il momento. Anche se l'ex Atalanta le sue occasioni le sta avendo.

L'ultima partita contro il Villarreal è durata quarantacinque minuti, Tudor all'intervallo l'ha sostituito per un ben più pimpante Francisco Conceicao. Un'altra occasione fallita da un calciatore che fin qui - dall'inizio o a gara in corso - ha sempre preso parte alle partite della Juventus sia in campionato che in Champions League. Purtroppo per lui, senza mai lasciare traccia.

Koopmeiners domani sera potrebbe avere un'altra opportunità. Se Thuram sarà anche solo all'80% ci sarà il francese dall'inizio al fianco di Locatelli, altrimenti ballottaggio tra l'olandese e McKennie per affrontare una partita che dirà molto sull'umore del mondo Juventus durante la sosta. Una pausa che vedrà Koop continuare a lavorare a Torino visto che il commissario tecnico dei Paesi Bassi Ronald Koeman dopo la panchina contro la Lituania dello scorso 7 settembre, a questo giro, ha preferito lasciarlo direttamente a casa.

La sua assenza dalla lista orange è solo l'ennesima controprova della piega negativa che ha preso l'avventura bianconera di Teun Koopmeiners, di un calciatore che nell'estate 2024 arrivò dall'Atalanta per oltre cinque milioni di euro e con un carico di attese enorme. Forse troppo pesante per le sue spalle.

Paesi Bassi, i convocati per le gare di ottobre

Portieri: Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen); Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion); Robin Roefs (Sunderland).

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Inter); Denzel Dumfries (Inter); Jeremie Frimpong (Liverpool); Quilindschy Hartman (Burnley); Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion); Jurriën Timber (Arsenal); Quinten Timber (Feyenoord); Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona); Ryan Gravenberch (Liverpool); Tijjani Reijnders (Manchester City); Jerdy Schouten (PSV); Xavi Simons (Tottenham Hotspur); Donyell Malen (Aston Villa).

Attaccanti: Cody Gakpo (Liverpool); Mexx Meerdink (AZ); Wout Weghorst (Ajax); Justin Kluivert (Bournemouth).