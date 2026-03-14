Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Angelo Di Livio. Riflettori puntati sulla 29ª giornata di campionato, con un occhio di riguardo per la sfida delle 20:45 tra Udinese e Juventus e il posticipo di domani sera tra Lazio e Milan. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata un’intervista esclusiva a Fabio Grosso. In collegamento anche Aurelio Capaldi.

Durante la puntata spazio anche alla rinascita del Chievo con interviste al presidente onorario Sergio Pellissier e a Douglas Costa. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Focus su quelli che saranno i grandi svincolati a giugno, che potrebbero diventare una bella occasione per tutte le big.