Oggi Riva avrebbe compiuto 81 anni, il ricordo del Cagliari: "Buon compleanno Gigi"

Messaggio dal sito: mancano suoi silenzi, ma continua a parlarci

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - "Buon compleanno Gigi". È il ricordo del Cagliari di Rombo di Tuono nel giorno della nascita del bomber scomparso il 22 gennaio dello scorso anno. Nato a Leggiuno il 7 novembre del 1944, ad appena 19 anni era trasferito in Sardegna vestendo la maglia rossoblù sino alla stagione 1975-76. In mezzo lo scudetto del 1970 con la maglia del Cagliari e tanti gol tra rossoblù e azzurri: è ancora il capocannoniere della Nazionale con 35 reti. "Un simbolo, capitato qui per un caso fortuito, oppure no, forse era tutto scritto, il destino ineluttabile al quale nemmeno gli dei potevano sottrarsi. Gigi, insieme agli altri corsari suoi compagni, ci ha fatto volare alti, messi sulla carta geografica, reso realtà i nostri sogni; ci ha reso orgogliosi di noi, dato una identità, cancellato brutte etichette - si legge nel messaggio della società di Giuliani sul sito ufficiale - Ma questo l'abbiamo saputo molto tempo dopo. Per noi Gigi era il campione che indicava la via, l'eroe dalla parte del giusto, e il giusto erano il Cagliari e la Sardegna, al massimo la Nazionale". "Per tutto questo, oggi 7 novembre, ci riuniamo col bicchiere in mano a celebrare il suo compleanno. A ricordare i suoi gol, li abbiamo stampati nella memoria e non ci stanchiamo di rivederli, in bianco e nero o a colori. A onorare un passato che è ancora presente e sarà sempre futuro.

Perché, come scrisse Gianni Brera, uno come lui non si è mai visto e mai più si vedrà. Dentro e fuori dal campo. Fedele a sé stesso, non ha tradito. Avrebbe potuto prendersi l'universo, ha preferito vivere il nostro mondo. Una scelta d'amore, e che altro se no? Oggi - scrive ancora la società - ci mancano i suoi silenzi ma continua a parlarci. Con la stessa forza, dignità, pudore. Alziamo i calici, eternamente grati per ciò che ha dato, per come l'ha fatto, per l'esempio che ha tramandato". Anche l'allenatore della squadra Fabio Pisacane, ha voluto ricordare Riva durante la conferenza stampa della vigilia di Como-Cagliari: "Con i suoi valori, il suo silenzio e la sua educazione ci ha fatto capire come fare questo mestiere e come onorare il Cagliari e la Sardegna oltre i confini del rettangolo verde. Oggi non è un giorno qualsiasi, mi auguro che ci possa far mettere ancora di più in partita per omaggiarlo al meglio già da domani". (ANSA).