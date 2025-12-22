L'Union Brescia di Corini brilla nel recupero. Due vittorie su due gare arrivate oltre il 90'

Un terzo posto che lasciava l'amaro in bocca alla società, probabilmente anche alla luce di prestazioni non troppo convincenti, e quindi il cambio in panchina, perché le ambizioni dell'Union Brescia non sono mai state nascoste; sì, c'è un progetto triennale, ma è stato spesso ribadito che la promozione in Serie B potrebbe arrivare già in questa stagione. Per cui, esonerato mister Aimo Diana e squadra affidata a Eugenio Corini, per la terza volta sulla panchina delle Rondinelle.

Due gare giocate sotto la gestione del trainer bresciano, e due vittorie, che sono entrambe arrivate nei minuti di recupero, che sembrano decisamente propizi per la squadra e il suo allenatore. In principio, la scorsa settimana, la gara contro la Dolomiti Bellunesi, oggi quella contro l'Inter U23; il match d'esordio, contro i veneti, si è concluso 1-0 grazie alla rete di Cazzadori al 92', quello odierno contro i nerazzurri è terminato 2-0, con sempre Cazzadori in gol al 97'. Prima di lui, a sbloccare il confronto quando il cronometro segnava il 93', Silvestri.

Tre punti che comunque non muovono di molto la classifica, ma avvicinano la Leonessa al Lecco secondo in classifica ma ora a -1; quasi irraggiungibile il Vicenza, che di punti in più del Brescia ne ha 13.