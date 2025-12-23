Trapani, movimenti in attacco: Fischnaller nel mirino del Casarano. In arrivo Stauciuc

Il Trapani inizia a muoversi concretamente sul mercato. Stando a quanto riportato da SkySport il Casarano ha infatti effettuato un sondaggio per Manuel Fischnaller, protagonista di una prima parte di stagione da 10 gol e 2 assist.

Sul fronte opposto, la dirigenza granata lavora per rinforzare il reparto offensivo guardando al futuro. È vicino l’accordo con il Fasano per Bogdan Stauciuc, attaccante classe 2002 che milita nel girone H di Serie D.

Il mercato in uscita resta però un tema centrale. Come annunciato nelle scorse settimane dal direttore dell’area tecnica Luigi Volume, il Trapani è orientato a ridurre il monte ingaggi. In quest’ottica non sono da escludere partenze importanti: i nomi di Emmanuele Salines, Francesco Grandolfo e Federico Vazquez rientrano tra i profili che potrebbero salutare nel corso della sessione.