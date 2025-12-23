Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00
Alessio Del Lungo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER, IL BESIKTAS PUNTA CARLOS AUGUSTO: TROPPI I 20 MILIONI DI EURO CHIESTI DAI NERAZZURRI. L'AGENTE DI MARTINEZ: "PEPO È CONTENTO A MILANO". MILAN, TUTTI I DETTAGLI SULL'AFFARE FULLKRUG. INTANTO ORIGI HA FIRMATO LA RISOLUZIONE. ROMA, DOVBYK PIACE IN PREMIER LEAGUE. E I GIALLOROSSI PENSANO A DRAGUSIN. JUVENTUS, MCKENNIE: "RINNOVO? NON SO, MA SPERO DI RESTARE". OTTOLINI A UN PASSO DAI BIANCONERI. FIORENTINA A TUTTA SU PARATICI. IL NIZZA SU RICHARDSON, MANDRAGORA NON HA CHIESTO LA CESSIONE

INTER

Secondo quanto riferito da Fanatik, quotidiano turco, il Besiktas dovrebbe chiudere almeno 4-5 rinforzi, come da richiesta del suo tecnico e il primo nome sarebbe già stato svelato. Sarebbe infatti Carlos Augusto il primo desiderio espresso da Sergen Yalcin: per il laterale sinistro - all'occorrenza braccetto - di proprietà dell'Inter sarebbe già stato fissato un prezzo. L'equivalente di 20 milioni di euro, stando ai colleghi turchi. Ma da quanto emerso la cifra richiesta sarebbe considerata troppo alta dalla dirigenza del Besiktas.

Sergio Barila, agente di Josep Martinez, portiere dell'Inter, ha parlato così a TMW del futuro del suo assistito: "Pepo è contento all'Inter, si trova bene con la società nerazzurra e a Milano, quindi sta bene dov'è sia a livello professionale sia personale".

MILAN

Niclas Fullkrug passerà al Milan in prestito gratuito per sei mesi - quindi fino a giugno 2026 - con diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 13 milioni di euro. Tutto concordato anche sotto l'aspetto contrattuale: per i sei mesi in Serie A, lo stipendio corrisposto dal Milan sarà di 1,3 milioni di euro. È stata anche concessa la deroga per permettere ai rossoneri di schierarlo il 2 gennaio a Cagliari. Nella serata di lunedì è atterrato a Malpensa.

Divock Origi non gioca una partita con il Milan da maggio 2023, ma si è opposto a qualsiasi trasferimento dopo il prestito al Nottingham Forest. Il belga non si allena neppure nel centro sportivo dei rossoneri, ma con un preparatore personale a Roma e a Firenze. Il motivo? Doveva rimanere in Italia anche per ragioni fiscali. Da oggi però il centravanti non è più un calciatore del Diavolo. Secondo quanto riportato da gazzetta.it infatti, l'attaccante ex Liverpool ha firmato la risoluzione del contratto.

ROMA

Tra le squadre che sono interessate ad Artem Dovbyk, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il West Ham che perderà Fullkrug, nuovo acquisto del Milan. L'altra squadra che lo sta monitorando il Sunderland. La dirigenza della Roma vorrebbe monetizzare e chiederebbe 22 milioni di euro più bonus, L'idea di uno scambio con Beto con l'Everton, infine, sarebbe più una soluzione di emergenza.

Per gennaio la formula per convincere il Tottenham a cedere Radu Dragusin potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, anche se qualche club potrebbe avanzare la proposta di un prestito con diritto. Quali squadre? Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com la Roma potrebbe pensarci soprattutto se gli inglesi aprissero a questo genere di affare. Il Napoli lo apprezza da tempo: ci fu una chiamata da De Laurentiis prima del suo approdo in Premier League e la stima è rimasta.

JUVENTUS

In occasione dell'evento benefico promosso da Weston McKennie, il calciatore della Juventus ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, del suo futuro: "Non so se stiamo parlando del rinnovo, io lascio tutto in mano al mio agente. Ma spero di restare qua. Vediamo…".

Importantissima novità in casa Juventus, col club bianconero che proprio in queste ore ha definito gli accordi contrattuali con Marco Ottolini, dirigente che arriverà alla Continassa per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Il club bianconero infatti ha raggiunto un accordo sulla parola per il suo ritorno alla Juventus dopo le esperienze passate. Nelle prossime ore le parti si incontreranno per sistemare le ultime questioni burocratiche, ma la scelta è oramai presa. Con Marco Ottolini che presto sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus dopo aver lasciato il Genoa nelle scorse settimane.

FIORENTINA

A che punto siamo con l'arrivo di Paratici nella dirigenza della Fiorentina? Come apprende Tuttomercatoweb.com, la strada è ormai spianata, solamente un inatteso sussulto potrebbe far saltare il banco. La Fiorentina ha deciso di fare all-in sulla figura di Paratici, che si è sentito da subito lusingato e coinvolto nell'entrare in una sfida all'apparenza impossibile ma che se dovesse essere vinta saprebbe di storia. Il primo passaggio da attendere è la risoluzione del contratto in essere con il Tottenham, con cui sono iniziati i contatti. Non sarà una fine immediata, da parte sua Paratici non ha comunque intenzione di rompere con un ambiente che lo ha aspettato e voluto anche nel periodo di inibizione. Qualche altro giorno d'attesa dovrà essere osservato, almeno, ma il ritorno in Serie A di Paratici è tracciato.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di alcuni interessamenti da parte di Genoa e Marsiglia, ma, secondo quanto raccolto da TMW, il classe '97 non ha alcuna voglia di lasciare Firenze. Dopo il rinnovo fino al 2029, che la società deve ancora ufficializzare, il centrocampista è concentrato sulla situazione attuale e non ha intenzione di cambiare solo perché il periodo è complicato. Mandragora non ha assolutamente chiesto al club di farlo partire. Se invece fosse la Fiorentina ad avere la necessità di fare cassa, allora le cose cambierebbero, ma al momento non sembra essere nelle idee degli uomini mercato gigliati.

L'inizio del mercato di gennaio si avvicina e le società cominciano a pensare che cosa fare in entrata, ma anche in uscita. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il Nizza si sarebbe interessato ad Amir Richardson, centrocampista di proprietà della Fiorentina che non ha trovato molto spazio in questi primi mesi della stagione. I francesi vorrebbero rinforzare il reparto di mezzo e sono pronti ad acquistare il marocchino in prestito. Tuttavia non ci sono trattative avanzate in corso, la situazione è ancora in evoluzione.

LIVERPOOL, TRE GLI ACQUISTI A GENNAIO. REAL MADRID, TUTTO PRONTO PER ENDRICK AL LIONE. MARIO BALOTELLI VERSO IL RITORNO IN CAMPO: BIVIO FRA ARGENTINA ED EMIRATI ARABI. NEYMAR, ADDIO AL SANTOS? CI PROVA IL FLAMENGO

PREMIER LEAGUE
Il Manchester United deve fare i conti con una pesante emergenza infortuni: Bruno Fernandes (problema al bicipite femorale) e Kobbie Mainoo sono attualmente indisponibili e destinati a saltare le prossime gare. Nonostante le assenze e la contemporanea partenza di alcuni giocatori per la Coppa d'Africa, il tecnico Ruben Amorim ha dichiarato che non ricorrerà ad acquisti affrettati nel mercato di gennaio. L'allenatore intende rispettare il piano strategico del club, evitando errori del passato dettati dalla fretta e cercando soluzioni interne per superare questo momento critico senza cercare scuse.
Il Liverpool si prepara a una sessione invernale di mercato particolarmente dinamica per puntellare la rosa di Arne Slot. Nonostante le ingenti spese estive, i Reds hanno individuato tre priorità: un difensore centrale, un centrocampista e un esterno offensivo. Tra gli obiettivi principali figurano Marc Guehi (Crystal Palace) per la difesa e Antoine Semenyo (Bournemouth) per l'attacco, operazione quest'ultima che potrebbe subire un'accelerazione. A centrocampo, invece, la dirigenza valuta se riaprire la caccia a un mediano: sebbene l'ottimo rendimento di Gravenberch avesse inizialmente frenato i piani dopo il "no" estivo di Zubimendi, l'acquisto di un rinforzo in quel settore resta un'opzione concreta.

LALIGA
Il Real Madrid e l'Olympique Lione sono vicini alla chiusura per il trasferimento di Endrick in prestito secco fino al 30 giugno. Secondo Marca, l'operazione non prevede alcuna opzione di riscatto per il club francese. La decisione è maturata a causa dello scarso impiego del brasiliano sotto la guida di Xabi Alonso, che in questa stagione gli ha concesso appena 99 minuti. Nonostante un'annata d'esordio più positiva con Carlo Ancelotti — culminata con 5 reti in Coppa del Re e il raggiungimento della finale — il giovane ex Palmeiras cerca ora in Francia la continuità che gli è mancata a Madrid.

BUNDESLIGA
Il Borussia Dortmund rischia di dover salutare Aaron Anselmino già a gennaio. Il difensore argentino, arrivato in prestito dal Chelsea, potrebbe essere richiamato anticipatamente dai Blues a causa di una clausola legata al minutaggio. A causa di diversi infortuni, Anselmino non ha raggiunto la soglia di presenze necessaria per annullare tale opzione di rientro, avendo collezionato solo cinque apparizioni in Bundesliga. Nonostante ciò, il tecnico Niko Kovac vorrebbe trattenere il classe 2004 (legato al Chelsea fino al 2031) per il resto della stagione, fiducioso di potergli garantire maggiore continuità una volta ritrovata la piena forma fisica.

ALTRI CAMPIONATI
Mario Balotelli, svincolato dal Genoa dallo scorso 30 giugno, è al centro di un duello di mercato tra Argentina ed Emirati Arabi. Nonostante l'esplicito interesse del tecnico Gallardo, il River Plate non ha ancora presentato un'offerta formale, restando fermo ai sondaggi. In questo scenario si è inserito con decisione l'Al Ittifaq (seconda divisione emiratina): il club di Dubai, che vanta già diversi calciatori italiani in rosa, ha già sottoposto all'attaccante una proposta pluriennale concreta. Senza un'immediata mossa ufficiale, i Millonarios rischiano ora il sorpasso definitivo da parte della società araba.
Il futuro di Neymar è conteso tra il Flamengo e il Santos. Il club di Rio de Janeiro ha intensificato i contatti per ingaggiare l'attaccante a parametro zero, puntando sull'ambizioso progetto tecnico e sulla presenza in panchina dell'amico ed ex compagno Filipe Luís, con l'obiettivo di preparare il giocatore al meglio per il Mondiale 2026. Dall'altra parte, il Santos non vuole privarsi del suo idolo e lavora a un rinnovo contrattuale fino a dicembre 2026. La decisione definitiva di Neymar è attesa a breve, influenzata anche dall'imminente intervento al ginocchio a cui dovrà sottoporsi.

