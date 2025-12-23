Victor Boniface, zero gol con il Werder Brema finora. E uno stop che può farlo saltare

La stagione di Victor Boniface non sta andando per il verso giusto, tutt'altro. Perché dopo undici presenze in Bundesliga con la maglia del Werder Brema è ancora a zero reti, subendo poi un infortunio negli ultimi giorni che lo ha tolto dai convocati. “È attualmente infortunato - ha detto Clemens Fritz, il tecnico - dopo il pareggio per 0-0 contro l'Augsburg - Siamo in comunicazione con i dottori del Bayer Leverkusen. Per adesso gli vogliamo dare un po' di riposo, prenderà qualche giorno off e poi vedremo come le cose si svilupperanno". Non è da escludere un possibile rientro anticipato proprio in rossonero.

Eppure in estate era a un passo dal Milan, arrivando pure in Italia per completare il trasferimento. Certo, si può eccepire che nemmeno Nkunku stia facendo faville, ma Boniface certo non sarebbe stato la soluzione.

"A un certo punto ho mollato. Quando gli altri giocavano a calcio, io stavo solo lavorando per rientrare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più giocare a causa del dolore del primo e di quello che ho passato durante il secondo. In quel periodo ho anche perso mia madre. Milan? Il trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio destro, ed è una cosa che mi porto dietro da molto tempo". Oggi Victor Boniface compie 25 anni.