TMW Juventus, in arrivo il nuovo direttore sportivo: accordo per il ritorno di Marco Ottolini

Importantissima novità in casa Juventus, col club bianconero che proprio in queste ore ha definito gli accordi contrattuali con Marco Ottolini, dirigente che arriverà alla Continassa per ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Il club bianconero infatti ha raggiunto un accordo sulla parola per il suo ritorno alla Juventus dopo le esperienze passate. Nelle prossime ore le parti si incontreranno per sistemare le ultime questioni burocratiche, ma la scelta è oramai presa. Con Marco Ottolini che presto sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus dopo aver lasciato il Genoa nelle scorse settimane.

Nelle scorse settimane era stato Giorgio Chiellini ad aprire all'ingresso di questa figura specifica. Era la fine di ottobre quando l'ex capitano bianconero parlava così davanti a microfoni e telecamere: "Nelle prossime settimane arriverà. Nell’organigramma della Juventus manca ancora un direttore sportivo".