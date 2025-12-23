Il Napoli vince, convince e alza la Supercoppa. E anche le casse sorridono

È un Napoli bellissimo quello che vince la sua terza Supercoppa Italiana, dopo quelle del 1990 e del 2014. Bologna annientato, con un 2-0 che può risultare persino stretto agli uomini di Antonio Conte. Azzurri che danno una lezione di calcio purtroppo per pochi intimi, perché se è vero che l'Arabia Saudita ha investito 23 milioni per questa edizione della Coppa Italia, il riscontro del pubblico non è stato all'altezza, con tanti posti vuoti e l'organizzazione che per metterci una pezza ha coperto parte delle curve con i teloni.

Eroe della serata David Neres, autore di una doppietta nella quale ha mostrato doti balistiche notevoli e grande astuzia e opportunismo. Con questo titolo, Antonio Conte da tecnico raggiunge la doppia cifra mentre Aurelio De Laurentiis arriva a vincere il 50% di tutti i titoli del Napoli.

E il numero uno dei partenopei al termine della partita contro i rossoblù ha dichiarato: "Noi crediamo che la squadra fosse forte anche tre o due anni fa, c'è sempre un ricambio importante dove gli allenatori devono trovare la sintesi per operare al meglio. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tanto tempo. Nella mia vita credo di aver sbagliato molto poco, sia con i registi che con gli attori ma anche con gli allenatori. A me viene rimproverato da qualche giornalista irriverente di aver sbagliato quando siamo arrivati al decimo posto ma prima o poi racconterò cosa è successo prima della fine di quell'anno".

Napoli pronto per comandare in Italia? Conte frena: "No, non mi sento di dire questo. Sarei un bugiardo. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato con una rosa molto ridotta, quest'anno abbiamo inserito molti giocatori ma non siamo ancora pronti per comandare. Dobbiamo restare attaccati alla zona Champions perché quest'anno quei 4 posti saranno molto difficili. Sappiamo che con umiltà possiamo dare soddisfazioni, ma non siamo assolutamente pronti per questo e neanche vicini".

Sorridono infine le casse societarie: la vittoria del torneo vale 11 milioni.