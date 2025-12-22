Sirene qatariote per Shpendi del Cesena: su di lui, personale gradimento di Roberto Mancini

Il mercato è ormai prossimo al via, in Italia le operazioni inizieranno ufficialmente il 2 gennaio, ma chiaramente iniziano i primi rumors e i primi possibili approcci da parte dei club per assicurarsi gli 'elementi del desiderio'. Con il Cesena che, a tal proposito, dovrà fare molta attenzione alle sirene estere che arrivano per un suo giocatore.

Il calciatore in questione è bomber Cristian Shpendi che, stando a quando riferisce Sky Sport, è finito nel mirino dell’Al-Sadd, squadra qatariota attualmente allenata dall'ex Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che avrebbe espresso personale gradimento per il giocatore albanese punto fermo dello scacchiere della formazione romagnola; Shpendi sarebbe stato individuato come sostituto di Roberto Firmino, infortunatosi dopo un recente match di AFC Champions League, ma al momento non è dato sapere l'effettiva fattibilità della possibile operazione. Non è infatti da dimenticare che il Cesena è in lotta per la Serie A.

A tal proposito, per un quadro completo del tutto, ecco anche la classifica di Serie B dopo 17 giornate giocate:

Frosinone 37

Monza 34

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Spezia 14

Sampdoria 14

Pescara 13