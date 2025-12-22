Sirene qatariote per Shpendi del Cesena: su di lui, personale gradimento di Roberto Mancini
Il mercato è ormai prossimo al via, in Italia le operazioni inizieranno ufficialmente il 2 gennaio, ma chiaramente iniziano i primi rumors e i primi possibili approcci da parte dei club per assicurarsi gli 'elementi del desiderio'. Con il Cesena che, a tal proposito, dovrà fare molta attenzione alle sirene estere che arrivano per un suo giocatore.
Il calciatore in questione è bomber Cristian Shpendi che, stando a quando riferisce Sky Sport, è finito nel mirino dell’Al-Sadd, squadra qatariota attualmente allenata dall'ex Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che avrebbe espresso personale gradimento per il giocatore albanese punto fermo dello scacchiere della formazione romagnola; Shpendi sarebbe stato individuato come sostituto di Roberto Firmino, infortunatosi dopo un recente match di AFC Champions League, ma al momento non è dato sapere l'effettiva fattibilità della possibile operazione. Non è infatti da dimenticare che il Cesena è in lotta per la Serie A.
A tal proposito, per un quadro completo del tutto, ecco anche la classifica di Serie B dopo 17 giornate giocate:
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
