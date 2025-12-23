Biehroff, Schnellinger e i pioneri: 10 tedeschi prima di Fullkrug al Milan

Il Milan accoglie Niclas Fullkrug tra i suoi nuovi attaccanti. Una punta alternativa, dal grande fisico, dalla grande presenza in area. Un 9 d'un tempo, preso dal West Ham dove non ha certo brillato in questa esperienza ma con qualità e doti che non sono certo scomparse dopo le belle stagioni tedesche. Quali giocatori al Milan dalla Germania prima di Fullkrug? Andiamo a riscoprirli insieme.

Olivier Bierhoff

119 partite, 44 gol in 3 stagioni

Hans Mayer Heueberg

6 partite in 1 stagione

Max Laich

2 partite, 1 gol in 1 stagione

Jens Lehmann

6 partite (6 gol subiti) in 1 stagione

Kurt Emil Friedrich Lies

3 partite in 2 stagioni

Johann Ferdinand Madler

6 partite, 3 gol in 3 stagioni

David Uyoyo Odogu

1 partita in 1 stagione

Karl Heinz Schnellingher

334 partite, 3 gol in 9 stagioni

Malick Thiaw

85 partite, 1 gol in 3 stagioni

Christian Ziege

47 partite, 4 gol in 2 stagioni

Buone nuove per il Milan

Fullkrug è già a Milano e presto potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri. Venerdì il Consiglio Federale ha infatti approvato una deroga per garantire pari condizioni a tutte le società: la Federazione accogliendo la richiesta della Lega Serie A ha autorizzato Cagliari e Milan a schierare eventuali calciatori tesserati il 2 gennaio, apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato e stesso giorno della gara valida per la 18^ giornata di Serie A (senza deroga, i nuovi acquisti non avrebbero potuto essere utilizzati nella sfida e Fullkrug, ad esempio, avrebbe dovuto rimandare l'eventuale esordio all'8 gennaio in Milan-Genoa). Nel dispositivo della FIGC viene autorizzata "limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara" (qui il dispositivo completo).