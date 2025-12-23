TMW Genoa, nessuna frattura per Thorsby: il centrocampista sarà comunque out per Roma

Sospiro di sollievo per Daniele De Rossi. In attesa della ripresa dei lavori al "Signorini" di Pegli. il tecnico del Genoa fa la conta degli infortunati in vista della sfida contro la Roma di lunedì prossimo, match che ovviamente non sarà come tutti gli altri per il tecnico rossoblù. Fra i giocatori che sono sotto la lente di ingrandimento c'è Morten Thorsby, protagonista a cinque minuti dalla fine di una brutta caduta che gli ha provocato un problema alla spalla. "Gli è uscita la spalla e penso sia rientrata. E' la cosa più dolorosa che possa capitare" sono le parole del mister al termine del match.

Le condizioni di Thorsby e Vitinha

Per quanto riguarda il centrocampista norvegese, rientrato in campo fino al triplice fischio con grande caparbietà, sono escluse fratture ma si tratta di una distrazione della muscolatura della spalla sinistra. Il numero 2 del Grifone sarà comunque assente dall'impegno nella capitale, Nessun problema per Vitinha. Per il portoghese un semplice affaticamento in seguito ad una partita di grande sacrificio condotta in maniera impeccabile.

Quattro ancora ai box

Saranno invece quattro i giocatori che andranno monitorati nella prossima settimana. Hugo Cuenca, Maxwel Cornet, Junior Messias e Albert Gronbaek, tutti fermi per problemi muscolari, verranno valutati nei prossimi giorni. Da vedere se qualcuno potrà essere a disposizione per la sfida dell'Olimpico e o se per il rientro se ne dovrà parlare per il 2026.