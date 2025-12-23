23 dicembre 2016, la Supercoppa italiana si gioca a Doha. Vince il Milan grazie a Pasalic

Il 23 dicembre del 2016 allo stadio Jassim bin Hamad a Doha, in Qatar, si gioca la Supercoppa Italiana. Di fronte ci sono Juventus e Milan, con i bianconeri favoriti perché capaci di vincere Scudetti a ripetizione, mentre i rossoneri certo non stanno passando il miglior anno della propria vita nonostante gli acquisti di Bacca, Bertolacci e Romagnoli, mentre in panchina c'è Vincenzo Montella.

Il Milan aveva perso la Coppa Italia proprio contro la Juventus, ma si rifà in questo caso. Apre Chiellini, pareggia poi Jack Bonaventura, per quello che sarà l'uno a uno finale e che resiste fino ai rigori. Errori di Lapadula, Mandzukic e Dybala, mentre il rigore decisivo lo tira Mario Pasalic, consegnando la Supercoppa al Milan.

Juventus-Milan 1-1 (4-5 d.c.r.)

Marcatori: 18' Chiellini (J), 38' Bonaventura (M).

Rigori: Marchisio (J) goal, Lapadula (M) errore, Mandzukic (J) errore, Bonaventura (M) goal, Higuain (J) goal, Kucka (M) goal, Khedira (J) goal, Suso (M) goal, Dybala (J) errore, Pasalic (M) goal.

JUVENTUS (4-3-1-2)

Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (33' Evra); Khedira, Marchisio, Sturaro (79' Lemina); Pjanic (67' Dybala); Higuain, Mandzukic.

A disposizione: Neto, Audero, Benatia, Cuadrado, Hernanes, Barzagli, Pjaca, Asamoah, Coccolo.

Allenatore: Allegri

AC MILAN (4-3-3)

Donnarumma; Abate (102' Antonelli), Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli (74' Pasalic), Bertolacci; Suso, Bacca (102' Lapadula), Bonaventura.

A disposizione: Gabriel, Mati Fernandez, Luiz Adriano, Honda, Niang, Gomez, Poli, Zapata, Sosa.

Allenatore: Montella