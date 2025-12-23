Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo

Il mercato di gennaio prenderà il via ufficialmente solo a partire dal prossimo 2 gennaio. Ma in Serie A i motori del calciomercato sono già in movimento, con diverse squadre pronte a battere un colpo.

La Fiorentina sta aspettando per la firma di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica. Intanto proprio la Juventus, storica squadra di Paratici, ha individuato la figura che prenderà il ruolo di nuovo direttore sportivo: si tratta di Marco Ottolini, dirigente reduce dall'avventura al Genoa e con un passato proprio in bianconero. La Juventus ha sistemato i dettagli e trovato l'accordo sulla parola, nelle prossime ore andrà in scena l'incontro ultimo e definitivo per le firme sui contratti.

Intanto il Milan è la squadra che chiude il primo acquisto della sessione invernale: in queste ore infatti è atterrato in Italia Niclas Fullkrug, centravanti tedesco di proprietà del West Ham. Primi applausi da parte dei tifosi fuori da Linate, sorrisi e foto in attesa delle visite mediche che avverranno nella giornata di domani. Poi Fullkrug si metterà a disposizione di Massimiliano Allegri a partire dal 24 dicembre e il 2 gennaio potrà scendere in campo per Cagliari-Milan, prima gara del 2026, grazie ad una speciale deroga votata dal Consiglio Federale.