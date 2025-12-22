Inter U23, Vecchi: "Del percorso generico son felice, ma stiamo commettendo troppi errori"

"La prestazione nel complesso è stata positiva, abbiamo giocato con impegno e personalità, ma ultimamente stiamo commettendo delle ingenuità che ci costano sempre molto caro. Anche oggi, in una gara a mio avviso giocata in parità contro una squadra partita con l'ambizione di vincere il campionato, ce la siamo giocata": così, come si legge sul portale fcinter1908.it, il tecnico dell'Inter U23 Stefano Vecchi, che ha commentato la sconfitta dei suoi sul campo dell'Union Brescia, nel match valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie C, Girone A.

Ultima gara di andata, tra l'altro, e tempo quindi di bilancio: "Del percorso nel suo complesso sono soddisfatto, ma è chiaro che in queste ultime gare avremmo potuto fare meglio. Abbiamo pagato a volte ingenuità e amnesie, ora dobbiamo staccare un attimo, i nostri ragazzi sono sempre impegnati e sotto pressione, tra chi va in prima squadra e chi in Primavera, poi gli allenamenti, le Nazionali. Dobbiamo staccare e ripartire con un piglio ancora più energico, da ragazzi che vogliono crescere e migliorare. Oggi avevamo in campo 7/11 che l'anno scorso facevano la Primavera, e non è un dato banale, oppure scontato".

Conclude: "Magari non dobbiamo vincere il campionato, ma il risultato conta: un occhio alla classifica lo buttiamo, dobbiamo confermarci e consolidarci in questa categoria".