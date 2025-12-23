Avellino, Aiello: "Per il momento nessuna richiesta, né per Palumbo né per Lescano. Vedremo"

Come si legge su tuttoavellino.it, davanti ai microfoni di Radio Ufita, è intervenuto il Ds dell'Avellino Mario Aiello, che ha fatto il punto della situazione dopo il pareggio contro il Palermo: "Siamo arrabbiati per come è finita la gara, a livello di risultato avremmo meritato i tre punti, ma ci sono stati alcuni episodi, ne contiamo almeno tre, che a nostro avviso ci hanno penalizzato e non ci hanno fatto raggiungere l'obiettivo. Resta il fatto che siamo felici della prestazione, abbiamo fatto uno step in avanti e siamo molto fiduciosi per il futuro".

Il discorso però finisce presto sul mercato: "Palumbo è un giocatore dell'Avellino che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale: ci auguriamo una crescita con lui, ma se dovesse presentarsi un'offerta da categorie superiori, molto importante, se ne parlerà. Non c'è nulla, almeno per adesso, neppure per Lescano, che è un professionista, si sta allenando e sta facendo bene. Certamente, non sta giocando molto, ma vediamo come si evolverà il mercato, al momento è un nostro giocatore".

La nota finale va a mister Raffaele Biancolino: "È confermatissimo, con lui è un discorso a lungo termine. Sapevamo che i primi mesi della categoria avremmo potuto avere un andamento altalenante. Stiamo crescendo insieme, come società e come allenatore, stiamo trovando un equilibrio generale importante per portare avanti questo progetto di unione, tanto caro alla curva e ai tifosi. L'obiettivo è mantenere la categoria e consolidarci. Siamo a 21 punti, un punteggio che storicamente, ripetendolo anche nel girone di ritorno, ci permetterebbe di raggiungere una tranquilla salvezza".