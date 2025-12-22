TMW Milan, ecco Fullkrug! Il centravanti tedesco è sbarcato in Italia

Niclas Fullkrug è appena atterrato in Italia, pronto per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in Serie A con la maglia del Milan. Il centravanti tedesco è sbarcato in questi minuti all'aeroporto di Linate, con un van del club rossonero ad attenderlo per accompagnarlo in hotel.

Domani sarà invece la giornata per le visite mediche di rito, l'idoneità sportiva e quindi la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà al Milan. Il club rossonero già nelle scorse ore aveva raggiunto gli accordi per il trasferimento col West Ham, club che non ha mai posto veti alla sua partenza in questa finestra di mercato invernale.

Il Milan nello specifico ha pattuito un prestito gratuito, con ingaggio pagato dai rossoneri, fino al prossimo giugno, quando avrà in mano anche un diritto di riscatto da 13 milioni di euro per lui. Per questi 6 mesi, il Milan garantirà al giocatore uno stipendio da 1,3 milioni di euro netti. L'attaccante, in largo anticipo rispetto all'apertura del mercato del 2 gennaio, potrà quindi mettersi immediatamente a disposizione di Massimiliano Allegri e potrà essere in campo proprio per la sfida che i rossoneri giocheranno quel giorno contro il Cagliari. Nelle scorse ore il Consiglio Federale ha approvato una deroga che permette di velocizzare i tempi tecnici, col tedesco che sarà quindi a disposizione alla prima data utile dall'apertura delle trattative.