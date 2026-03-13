Ok al nuovo stadio della Roma, il sindaco: "Prima pietra nel 2027, pronto per Euro 2032"

Giornata campale a Roma: oggi il Comune di Roma ha infatti dato l’ok definitivo al Progetto di fattibilità tecnico economica per il nuovo stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Pietralata. “Siamo tutti molto contenti, c’è stato un sì a larghissima maggioranza - ha detto a Sky Sport 24 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Sì allo stadio della Roma, sì a un’opera straordinaria, perché sarà uno degli stadi più belli del mondo. Ma anche un grande sì a un impegno di riqualificazione di un quadrante: la Roma realizzerà dei parchi, che saranno curati e gestiti dalla società ma aperti a tutti i cittadini. E poi uno stadio straordinario, con la curva più grande del mondo”.

È un segnale che manda Roma all’Italia e al calcio italiano?

“Certo, è un segnale positivo. Se si lavora bene queste grandi opere si possono fare, anche garantendo tempi rapidi e rigore nelle procedure, come pure ricadute positive sulla società. Parliamo di un investimento da un miliardo, non compensato da alcuna cubatura, ma si realizzano opere ambientali straordinarie, che resteranno per tutti i cittadini. Gli stadi sono fondamentali per la qualità dell’esperienza sportiva, ma anche per la sostenibilità finanziaria delle nostre società. Siamo contenti di poter dare il nostro contributo”.

Quando ci sarà la posa della prima pietra? Il 2027 è l’anno del centenario della Roma…

“Noi immaginiamo la prima pietra nel 2027, anzi speriamo nella prima parte dell’anno. Anche grazie alla scelta del governo di avere una struttura commissariale, sarà una procedura gestita in tempi più rapidi e questo può consentire velocità nei vari passaggi tecnici, per arrivare nel 2027 all’apertura dei cantieri, con tempi previsti da progetto non particolarmente lunghi”.

Che rapporto ha avuto con i Friedkin?

“Li devo ringraziare per il loro impegno, hanno voluto il meglio della qualità e deciso di fare un impianto di alto livello. Di fronte a questa disponibilità, di uno stadio che sarà aperto a tutti i cittadini, mi sento di dire grazie. E poi di continuare a lavorare con la serietà e il rigore avuti finora”.

Quanto la giornata di oggi avvicina a Euro 2032?

"È importante che ci siano un certo numero di stadi di alto livello. Per inserire questo nella platea degli stadi selezionati, c'è bisogno che tutta la procedura si concluda entro luglio. Ma finora i tempi sono stati rapidissimi: diventa un traguardo temporalmente raggiungibile. Poi la scelta non spetterà a noi, ma lo stadio della Roma sarà in campo".