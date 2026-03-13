Fiorentina, la gioia di Braschi: "Ho realizzato un sogno, giocare con la mia squadra del cuore"

Ieri sera l'esordio con la maglia della Fiorentina, poi le lacrime di gioia dopo il triplice fischio. Il giovane attaccante della Fiorentina Riccardo Braschi ha coronato il suo sogno ed oggi ha affidato tutte le sue emozioni al suo profilo Instagram: "Ho vissuto ogni momento della mia vita col desiderio costante di poter un giorno realizzare il mio sogno: giocare per la squadra del mio cuore, la Fiorentina. Per arrivare fin qua è stata dura, ho lasciato tanti pezzi per strada, ho vissuto momenti magici e altrettanti momenti bui. Nel male ho sempre visto uno spiraglio di luce in fondo al tunnel e piano piano mi ci sto avvicinando. Ho un po’ di persone che mi tifano dall’alto e altre che sono qua a tifarmi sempre, in primis tutta la mia famiglia.

Senza di loro non ci sarei riuscito: i miei genitori, mia sorella e tante altre persone che ogni giorno con me hanno coltivato questo sogno nei momenti belli e nei momenti di difficoltà. Ringrazio e dedico questo momento anche a tutte quelle persone che nel corso della mia vita ne hanno fatto parte arricchendola, i miei amici di sempre soprattutto, e tanti altri ragazzi. Ognuno mi ha lasciato qualcosa, spero che la mia vittoria la consideriate come vostra. Adesso traccerò un altro punto sulla mappa e andrò a raggiungerlo, perché questo è solo l’inizio di un qualcosa di molto più grande".