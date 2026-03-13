Udinese, Pozzo: "L'obiettivo è tornare in Europa. Non dico no a chi vuole darci una mano"

Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, intervenuto a margine della conferenza stampa che ha stabilito il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo tra Udinese Calcio e Io Sono Friuli Venezia Giulia, ha parlato anche del futuro del club bianconero, affermando di essere disposto di accettare un aiuto da parte di qualche gruppo societario:

“La famiglia Pozzo va avanti, sono venuto qua per dare una mano in un momento complicato. Sono arrivato e dovevo intervenire, poi sono rimasto da solo. Con la stessa filosofia e la stessa mentalità io non scapperò mai da chi vorrà venire a dare una mano, ma sempre migliorando dal punto di vista sportivo: l’obiettivo è tornare in Europa. L’Atalanta era una società come noi, ma adesso ha raggiunto livelli internazionali: a me piacerebbe se noi facessimo la stessa cosa. Io sono uno sportivo e un tifoso dell’Udinese, lo faccio per hobby, ma sempre vedendo i conti”. Le sue parole riportate da TuttoUdinese.it