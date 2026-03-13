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Rakitic: "Modric voleva giocare in Serie A. Il Milan può convincerlo a restare"

Rakitic: "Modric voleva giocare in Serie A. Il Milan può convincerlo a restare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 19:07Serie A
Lorenzo Di Benedetto
fonte da Milano, Antonello Gioia

Ivan Rakitic, ex centrocampista di Siviglia e Barcellona e attuale direttore tecnico dell'Hajduk Spalato, ha parlato dall’inaugurazione del World Legends Padel Tour a Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW, a partire dal suo pensiero su Luka Modric e l'esperienza del centrocampista al Milan: "Abbiamo tanti anni di amicizia alle spalle e lo vedo uguale come il primo giorno: è un ragazzo e un giocatore incredibile, per me è come un fratello maggiore. Mi fa molto piacere vederlo dopo tanto tempo. Vi posso dire di godervi Luka: è incredibile quello che sta facendo e come si sta calando in questa squadra con i tanti giovani che ci sono".

Si aspettava un impatto di questo tipo in Serie A?
"Dipende sempre da lui. Non può essere una sorpresa perché continua a essere uno dei migliori centrocampisti del mondo. Quello che mi sorprende è che non ha continuato nel Real Madrid, lo dico da tifoso: sono contento che sia venuto qui in Italia, perché ha sempre detto di essere orgoglioso della sua carriera ma che gli mancava almeno un anno in Serie A. Allora consiglio di godervelo: a noi in Spagna ci manca moltissimo".

Potrebbe rimanere qui un altro anno?
"Mi devo congratulare con il direttore sportivo che lo ha portato in Italia e spero che magari possa riuscire a far rimanere Luka: penso che si stia divertendo molto e si vede, perché sennò non giocherebbe come sta facendo".

Dopo la vittoria nel Derby, il Milan può vincere lo Scudetto?
"Beh, sicuramente è difficile. Credo che l'Inter stia facendo una stagione molto importante. Il Milan deve continuare con fiducia e con fiducia in Luka: se ci sarà un'opportunità, il Milan le sfrutterà".

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