Shevchenko: "Ho visto il Milan felice. Allegri era carico e positivo"

Andriy Shevchenko ha parlato a Sky Sport dal World Legends Padel Tour 2026, soffermandosi sull'attualità di casa Milan dopo la visita odierna a Milanello: "E' bellissimo, ho sentito un attimo prima di entrare qualcosa dentro lo stomaco. Non andavo da 4-5 anni. E' stato bello vedere la squadra, il mister, tutto il settore giovanile con Tassotti… Vedo il Milan felice e questo mi fa stare bene".

Come ha trovato Allegri?

"Allegri era carico, allegro, positivo, mi fa pensare che il Milan può farcela. E' sulla strada giusta, non diciamo tante cose ma la squadra funziona e deve provare a mettere pressione all'Inter".

Con la Lazio la sua prima tripletta italiana…

"Bellissimi momenti che ho vissuto, bei ricordi che mi fanno stare bene. Tornare qua a Milano è sempre un grande piacere".

Cosa vi siete detti con Modric?

"Luka è un grande giocatore di grande classe, ma a me ha sempre colpito la sua umiltà. Detto questo dentro ha una leadership importante, gli ho chiesto come sta e mi ha detto che è molto contento e che i tifosi del Milan sono speciali. Quando competi e sei in corsa per qualcosa, i tifosi ti caricano tanto e danno un'energia speciale".

Cosa pensa di Leao?

"Io e lui abbiamo caratteristiche molto diverse... Ha dato un contributo importante in stagione. Ha cambiato ruolo, non penso sia quello adatto alle sue caratteristiche ma è stato disponibile per le richieste del mister. Ha fatto buone partite, alcune le ha interpretate bene anche se quello non è il suo ruolo naturale".

Come si riesce a pensare allo sport in una situazione come la vostra?

"Una situazione difficile, c'è una guerra da 4 anni… Nel mondo ci sono tanti conflitti e tante guerre, ma non dobbiamo dimenticare niente. Questo inverno è stato uno dei più difficili della storia dell'Ucraina, con tanta gente che ha sofferto il freddo. Il calcio aiuta. Abbiamo la speranza di qualificarci al Mondiale, questo è l'obiettivo principale. Spero che la squadra possa fare questo regalo a tutti noi".